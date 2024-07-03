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Сегодня, 13:36

Агент Роналдо считает, что форвард «Ростова» может забить около 15 голов в следующем сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, поделился ожиданиями от игры своего клиента в сезоне-2024/25.

«Сколько Роналдо забьет в новом сезоне? Мне бы хотелось, чтобы было около 15 голов. Но я не очень люблю говорить о цифрах», — цитирует агента «РБ Спорт».

23-летний бразилец перешел в «Ростов» из «Левски» в январе этого года. Вингер провел за ростовчан 15 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-granha-mne-by-hotelos-chtoby-ronaldo-zabil-okolo-15-golov-v-novom-sezone/
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РПЛ
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
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