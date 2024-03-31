Агент Роналдо: «Наша мечта, чтобы в будущем он выступал за топовый европейский клуб уровня «Ливерпуля», «Челси» и «Боруссии»

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы флангового полузащитника «Ростова» Роналдо, рассказал о мечте своего клиента.

«Мы верим, что у Роналдо есть простор для еще большего развития. Конечно, наша мечта, чтобы в будущем он выступал за топовый европейский клуб уровня «Ливерпуля», «Челси», «Боруссии», — цитирует агента «РБ Спорт».

Роналдо пополнил состав «Ростова» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из софийского «Левски» составила 2 миллиона евро.

За российский клуб 23-летний бразилец провел 4 матча, записав на свой счет 1 результативную передачу.