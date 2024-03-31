Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

31 марта, 20:17

Агент Роналдо: «Наша мечта, чтобы в будущем он выступал за топовый европейский клуб уровня «Ливерпуля», «Челси» и «Боруссии»

Telegram Дзен

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы флангового полузащитника «Ростова» Роналдо, рассказал о мечте своего клиента.

«Мы верим, что у Роналдо есть простор для еще большего развития. Конечно, наша мечта, чтобы в будущем он выступал за топовый европейский клуб уровня «Ливерпуля», «Челси», «Боруссии», — цитирует агента «РБ Спорт».

Роналдо пополнил состав «Ростова» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из софийского «Левски» составила 2 миллиона евро.

За российский клуб 23-летний бразилец провел 4 матча, записав на свой счет 1 результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
1
Обсудить
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская назвала Абаскаля наглым манипулятором: «Он не может поставить игру, хочет только получать зарплату»

Балахнин о плохой реализации «Спартака»: «Мне кажется, это связано с командной игрой»