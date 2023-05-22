Агент Роши назвал несправедливым удаление бразильца: «Прискорбно, что такое до сих пор случается»

Агент бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши, Маркос Тито, в разговоре с «СЭ» отреагировал на удаление игрока в эпизоде с неприличным жестом нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Что касается удаления, прискорбно, что такое до сих пор случается. На Роше сфолили, а потом спартаковец делает такой неприличный жест на виду у детей и женщин, которые находились на стадионе. Виллиан реально возмутился, поэтому просил судью обратиться к ВАР. вот и все. А дальше Роша ничего не сделал и выгнали его несправедливо, но это футбол, такое случается», — сказал Тито «СЭ».