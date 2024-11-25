Агент Роши назвал защитника особенным футболистом

Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в комментарии «СЭ» отреагировал на попадание бразильца в число лучших футболистов по игре в воздухе.

«Это уже не первая награда, которой удостаивается Виллиан. На этот раз по результатам исследования он попал тройку лучших защитников по игре в воздухе среди футболистов 67 лиг.

Виллиан — особенный и суперсовременный футболист. Он вернется еще более сильным», — сказал Кампеделли «СЭ».

Ранее исследовательский центр CIES включил Виллиана Рошу в тройку лучших футболистов среди 67 лиг мира по игре в воздухе. Первое место занял защитник «Штутгарта» Юлиан Шабо.