Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:20

Агент Роши объяснил, почему защитник заслуживает улучшенных условий контракта с ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в разговоре с «СЭ» объяснил, почему футболист заслуживает улучшенных условий контракта.

«Виллиан очень благодарен ЦСКА. Он игрок, который также благодарен клубу за то, что тот его поддерживает и отмечает его сильные качества. Мы считаем Виллиана одним из лучших центральных защитников как российском чемпионате, так и в Европе. И это подтверждается статистикой. Он входит в десятку лучших защитников мира по показателю выигранных верховых единоборств, согласно исследованию CIES. И поэтому он заслуживает того, чтобы его оценили по достоинству и сделали хорошее предложение», — сказал Кампеделли «СЭ».

Ранее в агентстве Роши выразили недовольство предложенным ЦСКА контрактом.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
11
Обсудить
Читайте также
Стало известно, сколько заработал Большунов по итогам сезона
Некоторые российские спортсмены еще могут попасть на Олимпиаду
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Судье порезали лицо, Голышев вышел в лидеры среди бомбардиров. Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пол Эшуорт покинул «Спартак»

Эшуорт прокомментировал увольнение из «Спартака»