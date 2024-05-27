Агент Роши: «Виллиан показал, что находится на очень высоком уровне»

Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в разговоре с «СЭ» подвел итоги сезона для своего клиента.

«Этот сезон снова прошел очень хорошо для Виллиана. Не сомневаюсь в том, что Роша один из лучших игроков РПЛ. С индивидуальной точки зрения, Виллиан снова заявил о себе и показал, что находится на очень высоком уровне», — сказал Кампеделли «СЭ».

В прошедшем сезоне Роша провел 36 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Сейчас футболист находится в отпуске в Италии со своей семьей. Его жена беременна, поэтому он вернется в Россию позже.