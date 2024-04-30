Агент Роши считает, что бразилец проводит великолепный сезон

Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в разговоре с «СЭ» высказался об игре бразильца в текущем сезоне.

«Он проводит великолепный сезон. Виллиан находится на высоком уровне. Он превзошел то, что сделал в прошлом сезоне. Роша зарекомендовал себя в качестве одного из лучших в РПЛ», — сказал Кампеделли «СЭ».

29-летний Роша выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за армейцев 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.