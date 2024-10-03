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Сегодня, 17:19

Агент Роши считает, что футболист поможет ЦСКА достичь результата в дерби с «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Игор Кампеделли ответил на вопрос «СЭ» о предстоящем дерби в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо».

«Виллиан любит такие игры. Он всегда блистает в таких больших матчах. Роша очень силен в поединках и всегда подходит к встречам такого рода очень сосредоточенным. С ментальной точки зрения, а также с точки зрения лидерских качеств, он отличается от всех остальных игроков. Я думаю, Виллиан проведет этот матч отлично и поможет ЦСКА достичь хорошего результата», — сказал Кампеделли «СЭ».

В следующем матче «Динамо» примет ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России. Встреча пройдет 6 октября на «ВТБ Арене».

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша

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