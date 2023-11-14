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Сегодня, 10:58

Агент Роши сообщил, что игрок счастлив в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Игор Кампеделли высказался о будущем Виллиана Роши в ЦСКА.

«Виллиан снова проводит отличный сезон в составе ЦСКА. Это футболист, который всегда выступает на своем уровне и добавляет защите безопасности. Не каждый игрок, приходящий в такой большой клуб, как ЦСКА, добивается таких результатов. Виллиан очень зрелый и фокусируется на том, чтобы помогать команде. 50 игр за ЦСКА — очень позитивные цифры для него, но я знаю, что он хочет достичь большего и быть еще лучше вместе с клубом. Я ничего не могу сказать о его уходе. У Виллиана действующий контракт с клубом, он очень счастлив в ЦСКА, но все мы знаем, как работает рынок. Как и любой другой футболист, он может уйти в любой момент, таковы правила игры. Но у него только одна цель — выигрывать в составе ЦСКА», — приводит слова Кампеделли «РБ Спорт».

28-летний бразилец выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 18 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-roshi-villian-schastliv-v-tsska-no-vse-my-znaem-kak-rabotaet-ry-nok/
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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