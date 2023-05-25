Агент Роши заявил, что бразилец претендует на звание лучшего защитника РПЛ

Маркос Тито, агент бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировал корреспонденту «СЭ» уровень игры футболиста в РПЛ.

«И что вы видите, людям нравится Виллиан. Он хорошо играет и уже претендует на звание лучшего защитника чемпионата», — сказал Тито «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний бразилец провел 33 матча за московскую команду, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Контракт Роши с ЦСКА действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.