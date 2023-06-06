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Сегодня, 19:43

Агент Роши заявил, что футболистом интересовалось «Бордо» до перехода в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Маркос Тито, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал, какие клубы интересовались бразильцем до перехода в РПЛ.

«Определенный интерес к Виллиану проявляли несколько клубов из Турции и Бразилии, но ЦСКА был конкретнее остальных и смог предложить достойную цену. Был ли к Роше интерес из европейских топ-чемпионатов? «Бордо» до вылета из Лиги 1 рассматривал трансфер Роши в качестве усиления», — приводит слова Тито Metaratings.ru.

Роша перешел в ЦСКА из португальского «Портимоненсе» в сентябре 2022 года за 2 миллиона евро. В составе московского клуба он провел 31 матч, забив в них четыре гола и сделав три результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-do-perekhoda-v-cska-villiana-roshu-v-kachestve-usileniya-rassmatrival-bordo-256853/
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