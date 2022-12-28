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Сегодня, 12:35

Агент российской футболистки «Челси» оценил возможный трансфер Захаряна

Виктория Кравченко
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Агент российской футболистки «Челси» Алсу Абдуллиной Глеб Разоренов прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский клуб.

«Мне тяжело комментировать возможный трансфер Арсена Захаряна в «Челси». Вообще, все возможно, теоретически, почему нет, его переезд в Англию может состояться. Но, я не знаю, как все обстоит на практике — как обстоит переговорный процесс, поэтому очень сложно комментировать», — цитирует Разоренова Metaratings.ru.

Захарян — воспитанник «Динамо», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 21 матче. 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси» в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-futbolistki-chelsi-abdullinoy-teoreticheski-pereezd-zakharyana-v-angliyu-mozhet-sostoyatsya-1451820/
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