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Сегодня, 10:45

Агент Рябчука подтвердил интерес «Спартака» к защитнику

Виталий Косик
Корреспондент
Олег Рябчук (справа).
Фото Global Look Press
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Агент защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука Жоа Перейра отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к футболисту.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил 3 миллиона евро за молдавского игрока.

«Да, это правда. Игрок оценивает предложение, чтобы принять решение», — сказал Перейра Metaratings.ru.

Рябчук является воспитанником «Порту». Он перешел в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году за 2 миллиона евро. Контракт Рябчука с клубом действует до лета 2025 года.

В прошлом сезоне защитник провел 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: Metaratings
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ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Спартак (Москва)
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