Агент Рыбуса — о будущем защитника: «Мы рассматриваем все интересное, что есть»

Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы польского защитника Мацея Рыбуса в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с другими клубами после ухода из «Рубина».

«Мы ведем переговоры, конкретику, где и с кем, назвать не могу. Мы рассматриваем все интересное, что есть», — сказал Орещук «СЭ».

Рыбус в сезоне-2023/24 провел в составе «Рубина» 8 матчей, забил 1 мяч и стал автором 1 голевой передачи. 34-летний поляк долгое время восстанавливался после травмы.

Константин Передерий