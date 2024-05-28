Агент Рыбуса: «Мацей хочет остаться в России, пока переговоров с «Рубином» не было»

Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, рассказал о будущем своего игрока.

— На данный момент у Мацея действующий контракт до 1 июля, — приводит слова Орещука «РБ Спорт». Пока переговоров о продлении не было.

— Есть ли какой-то дедлайн?

— Нет.

— Что планируете в этой ситуации делать?

— Параллельно искать клуб.

— Есть ли со стороны команл заинтересованность?

— На данный момент пока нет, потому что только закончили чемпионат. Я ни с кем не разговаривал. Мацей просил ни с кем не общаться, дать спокойно доиграть сезон до конца.

— Правильно ли понимаю, что Мацей хочет остаться в России?

— Да, конечно. Здесь семья, дети. Если ничего в России не будет, то будем за границей искать вариант.

В сезоне-2023/24 34-летний поляк провел 8 матчей, забил гол и сделал результативную передачу. Большую часть сезона защитник восстанавливался после травмы.