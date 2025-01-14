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Сегодня, 17:55

Агент Рыбуса: «Если не получится найти клуб зимой, надо заканчивать карьеру»

Камила Абдурахманова
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Агент Роман Орещук заявил, что экс-защитник «Локомотива» Мацея Рыбуса может завершить профессиональную карьеру.

«Пока дела с поиском клуба для Мацея никак, ничего интересного. Какие клубы на нас выходили, я не могу рассказывать. Те, которые выходили, Мацею не интересны, а те, которые интересны — не выходили. Выходили ли клубы РПЛ? Какая разница. Извините, я это не буду озвучивать. Мацей захочет озвучивать, пусть озвучивает.

Я думаю, если у Рыбуса не получится зимой найти клуб, тогда надо заканчивать карьеру. Она была у него очень хорошая, — сказал Орещук «РБ Спорт».

Минувшим летом Рыбус ушел из «Рубина». Сейчас футболист без контракта. 35-летний польский игрок выступал в России за «Терек» из Грозного (сейчас — «Ахмат»), а также за «Локомотив» и «Спартак». После ухода из «Рубина» Мацей Рыбус играл за медийную команду ФК «10».

Источник: «РБ Спорт»
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Мацей Рыбус
Роман Орещук
Футбол
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