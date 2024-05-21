Агент Рыбуса заявил, что пока не общался с «Рубином» на счет продления контракта

Агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса Роман Орещук в разговоре с «СЭ» высказался о будущем футболиста.

«Рад, что сейчас Мацей до конца восстановился и готов играть. Видно, что это качественный футболист, который приносит пользу команде. Общение с «Рубином» о новом контракте? Пока его нет. Клуб должен сначала определиться с главным тренером. А потом тренер будет определять, нужен ему Рыбус или нет. Здесь пока все на паузе. Идет чемпионат, надо его завершить, а потом будем думать, что делать дальше», — сказал Орещук «СЭ».

34-летний Рыбус в сезоне-2023/24 провел 7 матчей за казанцев во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. «Рубин» после 29 туров РПЛ набрал 41 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице.