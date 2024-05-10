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Сегодня, 13:23

Агент Рыбуса: «Никто в «Рубине» пока не получил предложения о продлении»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса Роман Орещук в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Пока тихо. Надо доиграть сезон до конца. Я так понимаю, Рашид Маматкулович еще не продлил контракт. Продолжит ли Мацей карьеру в России? Посмотрим. Пока нет понимания. Думаю, обсудим будущее с «Рубином» после окончания сезона. Время еще есть. Никто в «Рубине» пока не получил предложения о продлении. Поэтому не о чем говорить. Но никакого беспокойства нет. Главное, что больше нет проблем со здоровьем», — сказал Орещук «СЭ».

В текущем сезоне 34-летний защитник сыграл за «Рубин» 5 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.

Мацей Рыбус
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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