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Сегодня, 16:56

Агент Рыбуса сообщил, что игрок близок к завершению карьеры

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Агент экс-защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса Роман Орещук в комментарии для «СЭ» сообщил, что игрок в ближайшее время планирует завершить карьеру.

— Можно сказать, что Мацей склоняется к завершению карьеры?

— Да, пока это так и выглядит. Мацей может спокойно гордиться своей карьерой, своими завоеванными титулами. У него нет недосказанности в футболе.

Помимо железнодорожников 35-летний футблист выступал в России за «Терек», «Спартак» и «Рубин». В РПЛ он сыграл 218 матчей, забил 23 гола и сделал 28 голевых передач.

Дарик Агаларов

Мацей Рыбус
Футбол
РПЛ
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