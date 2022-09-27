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27 сентября, 17:07

Агент Сафонов: «Рыжиков пока отдыхает, как будет предложение, он сразу включится»

Мария Гусева

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы экс-тренера «Ахмата» Сергея Рыжикова рассказал, где специалист может продолжить карьеру.

«Планы после «Ахмата» — пока отдохнуть, переварить то, что сделано. Будет предложение, он сразу включится. Есть ли уже какие-то варианты? Он только ушел, плюс сейчас был перерыв на сборные. В перспективе он хочет быть главным тренером. Но обучение на лицензию PRO пока не начинал, хотя с имеющейся лицензией А может работать главным в первой лиге», — цитрует «РБ Спорт» агента.

Сафонов рассказал, может ли Рыжиков войти в тренерский штаб Андрея Талалаева в другом клубе.

«Раз он его приглашал, наверное, они поддерживают отношения. Если будет что-то конкретное, будет разговор. Любая отставка — это время переосмыслить, что получилось, а что нет, где были ошибки. Рыжиков только закончил играть, все впереди. С семьей подольше побудет», — добавил он.

11 сентября Андрей Талалаев покинул пост тренера грозненского клуба после поражения в матче 9-го тура Российской премьер-лиги с «Нижним Новгородом» (1:3). Рыжиков покинул клуб вскоре после ухода главного тренера.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ry-zhikova-poka-sergej-otdy-haet-kak-budet-predlozhenie-srazu-vklyuchitsya/
Андрей Талалаев
Сергей Рыжиков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Алексей Сафонов
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