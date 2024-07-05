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Сегодня, 17:18

Агент Помазуна: «Он не боится конкуренции. Пашет, тренируется, хочет быть первым номером»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с будущим игрока.

«Помазун играет товарищеские игры по тайму, не боится конкуренции. Футболист принадлежит ЦСКА — он играет. Если клуб скажет, что на него не рассчитывают, то у нас есть запасные варианты. Помазун пашет, тренируется, он амбициозный. Хочет быть первым номером», — сказал Сафонов «СЭ».

Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды из ЦСКА. В сезоне-2023/24 вратарь провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 голов и отыграл 8 встреч на ноль.

В начале июня екатеринбургский клуб объявил, что голкипер вернется в московский клуб.

Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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