Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:37

Агент Сафонов: «Игроки «Спартака» видят, что Станкович выкладывается, и отвечают ему»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«По сравнению с прошлым сезоном, впечатляет! Он сам уверен в себе и эту уверенность передает игрокам — это очень важно. Посмотрите, какая у него ротация, очень логичные замены. Игроки видят, что Станкович выкладывается, и тоже стараются, пытаются ответить ему», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Станкович возглавил «Спартак» перед началом сезона-2024/25. Под его руководством красно-белые провели восемь матчей, выиграв пять из них, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Источник: Metaratings.ru.
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Дарья Касаткина и Эрика Андреева вышли во второй круг US Open
Мама фигуристки Горобченко прокомментировала дисквалификацию девушки за допинг
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам Украины
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
Зеленский впервые заявил об использовании F-16
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Семак после трансфера Гонду не исключил, что в «Зените» может появиться еще один форвард
Гендиректор «Спартака» Малышев заявил об отсутствии договоренностей по Соболеву
Шалимов: «Арбитр должен был назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо»
Мостовой — о Соболеве в «Зените»: «Теперь логики в его трансфере нет»
Орлов: «Такие, как Аршавин, рождаются раз в 40 или 50 лет»
Радимов: «Акрон» с такой игрой очень скоро окажется на последнем месте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин заявил, что Николичу нужно изменить игровую схему ЦСКА

Гендиректор «Спартака» Малышев заявил об отсутствии договоренностей по Соболеву