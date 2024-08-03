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Сегодня, 14:10

Агент Сафонов: «Еще пара таких игр, и «Краснодар» будет искать нового тренера»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился впечатлениями от матчей «Зенита» и «Краснодара» на старте нового сезона РПЛ.

«Пока чемпионат вкатывается. Мы видим, что «Зенит» катком проезжает по соперникам, без шансов обыгрывает. Они и дальше будут выигрывать. «Краснодар» без Кордобы — это другая команда. Такое впечатление, что еще пара таких игр, и будут смотреть уже посерьезнее тренера. Непонятно будущее Сперцяна: уедет или нет. Пока что команда очень тяжело входит в сезон. Если так же будут играть, в течение сезона много тренеров сменят», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

На данный момент «Зенит» с 6 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. У «Краснодара» 2 балла и 10-я строчка. В следующем туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют против «Ростова», а «быки» встретятся с «Факелом».

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Алексей Сафонов
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