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Сегодня, 21:49

Агент Сафонов: «Лучший тренер РПЛ прямо сейчас — Станкович»

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Агент Алексей Сафонов назвал лучшего тренера РПЛ в первой части сезона.

«Лучший тренер РПЛ прямо сейчас — Станкович. Назову именно его, потому что «Спартак» набрал приличный ход. Шесть побед кряду — это вам не шутки. И главное, что по качеству игры они очень хороши», — сказал Сафонов «РБ Спорт».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах. Красно-белые на два балла отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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