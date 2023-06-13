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Сегодня, 16:36

Агент Сафонов назвал Личку думающим тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о плюсах назначения Марцела Лички главным тренером московского «Динамо».

«Мне он нравится как тренер. И по человеческим качествам. Я это подчеркивал. Когда результаты выше или ниже не сделаешь, он дал поиграть ребятам, кто тренировался и был в процессе, дал почувствовать вкус премьер-лиги. У него команда играет в атаку. Допускаю, что и ротация будет часто. Мне он нравится. Думающий, без понтов», — приводит слова Сафонова Legalbet.

Под руководством Лички «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками.

Источник: https://legalbet.ru/news/agent-safonov-lichka-dumayushij-trener-bez-pontov/
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Алексей Сафонов
Марцел Личка
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