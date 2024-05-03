Агент Сафонов назвал лучших игроков РПЛ в текущем сезоне

Известный футбольный агент Алексей Сафонов назвал лучших игроков нынешнего сезона РПЛ.

«Вратарь – выберу Матвея Сафонова. Защитник – Алонсо из «Краснодара». Он довольно квалифицированный, системообразующий игрок. Особо привозов не было от него. Из атакующих полузащитников – Максим Глушенков. Он нестандартный, сколько передач раздает! Двуногий, играет вперед, и видно, что уже лидер команды. Из опорных лучший Александр Черников – все выжигает.

Из нападающих – Костя Тюкавин. Это объективно, а не потому что я его дела веду. У него быстрое принятие решений. Бывают моменты, когда он вырывает мяч, постоянно нацелен на ворота. Многие предъявляют претензии, когда Тюкавин не забивает, но не забывайте, что ему 21 год. Он близок к Колыванову по стилю», – приводит слова Сафонова Legalbet.

После 26 туров чемпионата России лидером турнирной таблицы является «Зенит» с 50 баллами. На второй строчке располагается «Краснодар» (50), а тройку замыкает «Динамо», в активе которого 47 очков.