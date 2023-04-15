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Агент Сафонов назвал россиян, способных играть в европейских чемпионатах

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Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, кто из российских игроков может в ближайшее время уехать в одну из европейских лиг.

«Если это будет какая-нибудь суперзвезда, то, конечно, есть шансы. Я думаю, что Кузяев может уехать, Тюкавин может, Захарян тоже, и Фомин с Кутицким. Он травму получил, и сразу видно было, что «Динамо» мяч не отнимает, и просела команда. В «Ростове» есть молодые ребята, Щетинин тот же, Силуянов. Эти молодые ребята и есть таланты», — приводит слова Сафонова «Евро-Футбол.Ру».

В конце февраля 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от участия во всех международных соревнованиях.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005086593_agent_safonov__o_tom_kak_prishel_k_agentskoy_deyatelnosti_pojal_li_byi_ruku_dzyube_i_kto_iz_futbolistov_mojet_uehat_v_evropu
Далер Кузяев
РПЛ
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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