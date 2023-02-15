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Сегодня, 18:25

Агент Сафонов назвал самый громкий российский трансфер этой зимой

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какой переход в зимнее трансферное окно стал самым громким в России.

«Назвал бы Ренана, который перешел в «Зенит». Уже пишут, что им интересуется «Реал», но встречаться — не значит жениться. Также отмечу переход в «Локомотив» Пиняева, Глушенкова, Смольникова и Дзюбы. Глушаков пришел в «Нижний Новгород».

Трансфер Дзюбы самым громким назвать нельзя. Было больше шума вокруг него. Сейчас вообще не про один трансфер не скажу, что он громкий. Пока трансферы средненькие. «Химки» взяли девять человек, но я никого из них не знаю», — цитирует Сафонова Legalbet.

19-летний защитник Роберт Ренан перешел в петербургский клуб на правах свободного агента из бразильского «Коринтианса». 8 февраля стало известно о том, что нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников стали игроками «Локомотива». 10 февраля полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Нижним Новгородом».

 

Источник: https://legalbet.ru/news/safonov-nazval-samij-gromkij-rossijskij-transfer-v/
Футбол
Алексей Сафонов
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