Агент Сафонов: «На мой взгляд, Тюкавин — лидер «Динамо» прямо сейчас»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» высказался о текущей форме футболиста.

«Константин не терял свою форму. Он в двух играх гол не забил, и сразу начали говорить, что он сдал. Посмотрите, сколько он пробежал в этих матчах. Я не видел ни одной игры, которую он провалил. Он не обязательно забивает, но он может отдать голевой пас. На мой взгляд, Тюкавин — лидер «Динамо» прямо сейчас. Лидер — это тот, кто на поле выходит. Команда, наверное, довольна иметь такого игрока», — сказал Сафонов «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин отыграл 31 матч за «Динамо» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.