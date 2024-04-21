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Сегодня, 16:35

Агент Сафонов: «На мой взгляд, Тюкавин — лидер «Динамо» прямо сейчас»

Сергей Жуков
корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» высказался о текущей форме футболиста.

«Константин не терял свою форму. Он в двух играх гол не забил, и сразу начали говорить, что он сдал. Посмотрите, сколько он пробежал в этих матчах. Я не видел ни одной игры, которую он провалил. Он не обязательно забивает, но он может отдать голевой пас. На мой взгляд, Тюкавин — лидер «Динамо» прямо сейчас. Лидер — это тот, кто на поле выходит. Команда, наверное, довольна иметь такого игрока», — сказал Сафонов «СЭ».

Игроки &laquo;Динамо&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. Идеальный матч «Динамо» в Нижнем: первая крупная победа в РПЛ при Личке, Тюкавин — лидер по «гол+пас»

В текущем сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин отыграл 31 матч за «Динамо» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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