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Агент Сафонов: «Не очень верю, что «Наполи» проявлял интерес к Дивееву»

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что защитником ЦСКА Игорем Дивеевым интересовался «Наполи».

— Дивеев одну игру проводит, а потом восемь матчей лечится, — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем». — Игрок хорошего уровня, но уже полгода травмированный. Вышел против «Зенита» и снова травму получил. Если сравнить его с Ренаном, то бразилец его на две головы выше, сильнее.

— Можно ли назвать этот трансфер привлекательным со стороны игрока?

— С точки зрения финансов положение у него улучшилось бы. Некоторым без разницы, играют или нет, главное, чтобы платили. Но я сомневаюсь, что Ренана в «Зените» готовы посадить на скамейку запасных.

— Верите, что «Наполи» проявлял интерес к Дивееву?

— Если честно, не очень верю. Я видел, что в клубе сказали, что и не знают, кто такой Дивеев. В футболе слухи всегда были, есть и будут. Кто-то может цену поднимает, а кто-то может наоборот блефует, снижает цену. Тут правду знают только игрок и агент.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-safonov-ne-ochen-veryu-chto-napoli-proyavlyal-interes-k-diveevu
Игорь Дивеев
ФК Наполи
ФК ЦСКА (Москва)
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