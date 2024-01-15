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Сегодня, 10:30

Зачем «Зениту» Ахметов? Мнение агента Сафонова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Ильзат Ахметов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» объяснил, зачем «Зенит» приобрел полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.

— Начнем с «Зенита». Вам понятна такая ставка на бразильцев?

— Значит, у «Зенита» сложились хорошие отношения с бразильскими командами, агентами. Питерцы выбрали такой вектор. Правильно ли? Покажет время. С одной стороны, того же Артура купили, как пишут, за 15 миллионов — по идее, должен дать результат. Но все зависит от того, как быстро новички впишутся в игру. Поживем — увидим. Пожалуй, бразильцев в одной команде уже многовато. Но тут, как говорится, клубу виднее.

— Чего больше в трансфере Ахметова: желания усилиться или ослабить прямого конкурента — «Краснодар»?

— В «Краснодаре» Ахметов не смог стать лидером, не был игроком стартового состава. С учетом того, что у его агента хорошие отношения с «Зенитом», трансфер, в принципе, не стал большим сюрпризом. Питерцам нужны россияне, они же не могут играть одними бразильцами.

— Россиян в «Зените» немного...

— Да. Сейчас еще ведь кто-то, видимо, уйдет. Ходят разговоры по Круговому, по Ерохину... Кто-то, думаю, окажется в «Сочи». Дай бог, чтобы Мостовой остался. То есть клубу нужно закрывать российский позиции.

— А вы думаете, Ахметов будет постоянно играть в команде Семака?

— Игроку надо найти своего тренера. Вспомните Вадима Евсеева. В «Спартаке» он не был на первых ролях. В «Локомотиве» стал лидером. И таких примеров много. Ахметов — добротный, техничный полузащитник, свой шанс в «Зените» обязательно получит.

— Но многие не поняли мотивации самого Ахметова. Неужели не хотелось поучаствовать в приключении и в составе «Краснодара» постараться отобрать титул у «Зенита»?

— У Ахметова карьера складывается витиевато. Вспоминаю, когда его в «Рубине» мариновали, чуть ли не в отделе кадров заставляли сидеть. Ну что поделать? Сейчас он сделал свой выбор, посоветовавшись с агентом. Видимо, рассудили, что футбольный век не долог и надо принять привлекательное предложение «Зенита».

Ахметов перешел в «Зенит» 9 января. 26-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один год.

Эдгар Севикян. «У Севикяна перед глазами пример Сперцяна, которого «Аякс» не купил из РПЛ». Интервью агента Сафонова

Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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