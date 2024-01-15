Зачем «Зениту» Ахметов? Мнение агента Сафонова

Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» объяснил, зачем «Зенит» приобрел полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.

— Начнем с «Зенита». Вам понятна такая ставка на бразильцев?

— Значит, у «Зенита» сложились хорошие отношения с бразильскими командами, агентами. Питерцы выбрали такой вектор. Правильно ли? Покажет время. С одной стороны, того же Артура купили, как пишут, за 15 миллионов — по идее, должен дать результат. Но все зависит от того, как быстро новички впишутся в игру. Поживем — увидим. Пожалуй, бразильцев в одной команде уже многовато. Но тут, как говорится, клубу виднее.

— Чего больше в трансфере Ахметова: желания усилиться или ослабить прямого конкурента — «Краснодар»?

— В «Краснодаре» Ахметов не смог стать лидером, не был игроком стартового состава. С учетом того, что у его агента хорошие отношения с «Зенитом», трансфер, в принципе, не стал большим сюрпризом. Питерцам нужны россияне, они же не могут играть одними бразильцами.

— Россиян в «Зените» немного...

— Да. Сейчас еще ведь кто-то, видимо, уйдет. Ходят разговоры по Круговому, по Ерохину... Кто-то, думаю, окажется в «Сочи». Дай бог, чтобы Мостовой остался. То есть клубу нужно закрывать российский позиции.

— А вы думаете, Ахметов будет постоянно играть в команде Семака?

— Игроку надо найти своего тренера. Вспомните Вадима Евсеева. В «Спартаке» он не был на первых ролях. В «Локомотиве» стал лидером. И таких примеров много. Ахметов — добротный, техничный полузащитник, свой шанс в «Зените» обязательно получит.

— Но многие не поняли мотивации самого Ахметова. Неужели не хотелось поучаствовать в приключении и в составе «Краснодара» постараться отобрать титул у «Зенита»?

— У Ахметова карьера складывается витиевато. Вспоминаю, когда его в «Рубине» мариновали, чуть ли не в отделе кадров заставляли сидеть. Ну что поделать? Сейчас он сделал свой выбор, посоветовавшись с агентом. Видимо, рассудили, что футбольный век не долог и надо принять привлекательное предложение «Зенита».

Ахметов перешел в «Зенит» 9 января. 26-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один год.