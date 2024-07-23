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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 02:24

Агент Сафонов о дебюте «Акрона» в РПЛ: «Бакаев — светлое пятно команды»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Агент Алексей Сафонов поделился мнением о дебюте «Акрона» в РПЛ.

В матче 1-го тура команда на выезде уступила «Локомотиву» (2:3).

«Скорее всего, «Акрон» будет бороться за выживание. «Локомотив» удивил своей игрой в обороне. Детские ошибки в защите допускают. У «Акрона» в защите не лучше. Три мяча для дебюта — многовато, могли пять получить. В атаке тольяттинцы хорошо сыграли. На этом фоне Бакаев — светлое пятно команды. Хорошо, что его взяли. Выглядел здорово. Надеюсь, его хватит на весь сезон. К атакующей линии «Акрона» вопросов практически нет, но сзади...» — приводит Legalbet слова Сафонова.

В следующем туре чемпионата России-2024/25 «Акрон» сыграет на выезде против «Факела».

Источник: Legalbet
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