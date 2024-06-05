Агент Помазуна: «Илья будет интересен многим европейским клубам»

Алексей Сафонов, агент вратаря Ильи Помазуна, оценил шансы своего клиента продолжить карьеру в европейской команде.

«В Европе смотрят не на место команды, а на игру. Я думаю, что место команды имеет значение для оценки обычного футболиста. Помазун в «Урале» много мячей отбивал. Думаю, что в Европе он многим интересен будет», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды. Всего за команду он провел 117 матчей во всех турнирах (30 из них — на ноль) и пропустил 155 голов.

Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

По итогам сезона-2023/24 «Урал» вылетел в первую лигу, проиграв «Акрону» в стыковых матчах по сумме двух встреч (2:3).