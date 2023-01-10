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Агент Сафонов: «Если мы вступим в Азиатскую конфедерацию, не только Вендел уедет из «Зенита»

Агент Сафонов оценил возможный переход в Азиатскую конфедерацию
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что «Зенит» переживет уход защитника Деяна Ловрена.

— Уход Ловрена из «Зенита» повышает шансы «Спартака» на золотые медали?

— Да я бы так не сказал. «Зенит» был готов к такому развитию событий. Ловрен же в интервью допускал, что может сменить клуб. Ничего страшного для питерцев не случилось. У «Зенита» скамейка на два состава.

— Но кто заменит опытного хорвата? В ближайшее время к «Зениту» присоединится 19-летний бразилец Ренан. Не слишком ли рискованно?

— Посмотрим. Трансферная кампания только набирает обороты. «Зенит» без проблем найдет замену Ловрену. Даже не сомневаюсь.

— В то же время СМИ пишут, что Вендел раздумывает об уходе из «Зенита». Допускаете, что это реально или скорее агентские игры?

— Да все возможно. Если мы перейдем в Азиатскую конфедерацию, то уйдет не только Вендел.

— Но вы согласны, что возможный уход Вендела — огромная потеря для команды Семака?

— Мне кажется, системообразующим футболистом в составе сине-бело-голубых является Барриос. Вендел играет важную роль в «Зените», не спорю. Но, повторюсь, времени еще много. У «Зенита» есть ресурсы, есть деньги для покупок.

Полностью интервью Сафонова «СЭ» читайте здесь

Деян Ловрен
ФК Зенит
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