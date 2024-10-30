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Сегодня, 08:35

Агент Сафонов отреагировал на критику Карпина в адрес комментаторов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов прокомментировал критику главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина в адрес российских комментаторов.

«Наверное, Карпин имел ввиду, что не должно быть перекоса у комментаторов. Просто надо любить в себе футбол, а не себя в футболе. Они перегибают иногда. Раньше были нормальные комментаторы — Озеров, Махарадзе, Перетурин. Это был высокий уровень, спектакль. Сейчас до них никто не дотягивает. Не хочу переходить на личности, но меня один комментатор иногда раздражает своим криком и визгом. Фамилию называть не буду, сами сможете понять. Некоторых слушаешь, они думают, что футбол придумали. Но я не скажу, что выключаю звук. Просто хочется, чтобы комментатор рассказывал конкретику про футбол», — приводит слова Сафонова Legalbet.

Ранее Карпин рассказал, что смотрит футбол без звука, так как ему не нравится слушать российских комментаторов, и призвал последних не оценивать действия игроков.

Карпин жестко прошелся по футбольным комментаторам. Они не стали молчать и кинули «ответки»

Источник: Legalbet
Валерий Карпин
Футбол
Алексей Сафонов

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