Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова члена правления «Зенита» Андрея Аршавина об игроке бело-голубых.

В интервью «СЭ» Аршавин заявил, что Константин Тюкавин ему интересен.

«Самое главное, когда Костя выходит и забивает — болельщики «Динамо» на стадионе хлопают ему и поддерживают. Приятно то, что говорит Аршавин. Не сомневаюсь, это приятно и Константину. Слухи о «Зените»? У Высоцкого была песня: «Ходят слухи тут и там». Сейчас нужно сосредоточиться на футболе, взять паузу. Не хочу набрасывать пыль на вентилятор. Тюкавин — личность, предъявляет к себе высокие требования, хочет забивать в каждой игре — иногда не получается, но это футбол. Не было ни одной игры, где Тюкавин бы не доработал, он полностью отдается футболу», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее агент 21-летнего нападающего сообщил, что продвижений в переговорах по новому контракту с «Динамо» не будет до зимы.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах.