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Агент Сафонов: «Падали ли агентские в размере 60 миллионов за игрока? Были моменты, да»

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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал 120 миллионов рублей агентских выплат за переходы нападающих Максима Глушенкова и Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«Все эти нюансы описаны в контрактах. Падали ли агентские в размере 60 миллионов за одного игрока? Были моменты, да», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

По словам агента, если игрок имеет хороший уровень, то 60 миллионов рублей могут являться нормальной суммой на рынке агентов.

22 февраля после матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» (0:1) председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных сообщил, что сумма агентских выплат за переходы Пиняева и Глушенкова составила 120 миллионов рублей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-safonov-poluchal-li-ya-60-millionov-agentskih-by-li-momenty-da/
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Сафонов
Максим Глушенков
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