Агент Сафонов: «Аяксу» все равно, кто Сперцян по национальности, им просто нужен классный игрок»

Агент Алексей Сафонов предположил, делал бы «Аякс» предложение полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, если бы он оставил российское спортивное гражданство.

«Любой серьезный клуб делает предложение не армянину и не россиянину. «Аякс» делает предложение, потому что Сперцян — игрок серьезного уровня. Клубам все равно, кто он по национальности. Они находят разные схемы. Как армянину, Сперцяну будет проще, но клубу — пофиг. «Аяксу» просто нужен классный игрок», — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.

Ранее сообщалось, что «Аякс» готов заплатить за Сперцяна 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Сперцян сыграл в 39 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.