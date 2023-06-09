Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:32

Агент Сафонов: «Аяксу» все равно, кто Сперцян по национальности, им просто нужен классный игрок»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Агент Алексей Сафонов предположил, делал бы «Аякс» предложение полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, если бы он оставил российское спортивное гражданство.

«Любой серьезный клуб делает предложение не армянину и не россиянину. «Аякс» делает предложение, потому что Сперцян — игрок серьезного уровня. Клубам все равно, кто он по национальности. Они находят разные схемы. Как армянину, Сперцяну будет проще, но клубу — пофиг. «Аяксу» просто нужен классный игрок», — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.

Ранее сообщалось, что «Аякс» готов заплатить за Сперцяна 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Сперцян сыграл в 39 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-o-perekhode-spertsyana-v-ayaks-ikh-ne-volnuet-rossiyskoe-grazhdanstvo
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Аякс
ФК Краснодар
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скелетонистка Никитина провалила Олимпиаду в Пекине из-за тяжелой болезни матери
«Он снова похож на Супермена». Что пишут в Америке о Бобровском
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Оренбурге» опровергли информацию Transfermarkt о контракте с форвардом Воробьевым

Глушаков заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной России