Агент Сафонов: «Аяксу» все равно, кто Сперцян по национальности, им просто нужен классный игрок»

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Агент Алексей Сафонов предположил, делал бы «Аякс» предложение полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, если бы он оставил российское спортивное гражданство.
«Любой серьезный клуб делает предложение не армянину и не россиянину. «Аякс» делает предложение, потому что Сперцян — игрок серьезного уровня. Клубам все равно, кто он по национальности. Они находят разные схемы. Как армянину, Сперцяну будет проще, но клубу — пофиг. «Аяксу» просто нужен классный игрок», — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.
Ранее сообщалось, что «Аякс» готов заплатить за Сперцяна 9 миллионов евро.
В текущем сезоне Сперцян сыграл в 39 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.