Агент Сафонов: «Это выбор Фернандеса, если он считает, что ему будет комфортнее в «Зените» с бразильцами»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мыслями о возможном переходе бразильского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Фернандес — футболист хорошего уровня, это его выбор, у него есть агент. Насильно никто никого не держит, у него есть право выбора. Если ему платят больше зарплату, и он считает, что ему будет в «Зените» комфортнее с бразильцами, то это его выбор. До отъезда, Марио был номером один в России на своей позиции, как сейчас выступает, не знаю», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Также агент не считает, что поступок Фернандеса будет предательством по отношению к ЦСКА.

«Предательство ЦСКА? А есть такие игроки, которые всю жизнь играли в одном клубе, кроме Акинфеева? Титов, кроме «Спартака», поиграл в «Химках» и в Казахстане, таких игроков единицы. Футболист смотрит, где ему лучше», — добавил он.

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Позже стало известно, что 32-летний футболист 10 июля прибудет в Санкт-Петербург для подписания контракта с сине-бело-голубыми.