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Сегодня, 20:15

Агент Сафонов о комплектации состава «Спартака»: «Ну вот зачем покупали Медину?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Хесус Медина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Футбольный агент Алексей Сафонов после поражения «Спартака» от «Крыльев Советов» (0:4) заметил в интервью «СЭ», что он не понял, по какому принципу комплектовалась московская команда.

— Ждали в стартовом составе красно-белых Литвинова и Пруцева?

— Литвинов — один из лучших в составе «Спартака». Универсальный исполнитель. Пруцев тоже способен добавить остроты впереди. Но мы же не залезем в голову к Абаскалю. Он отвечает за результат, видит всех игроков в ежедневном режиме, учитывает все нюансы. Сложно его судить, не зная, чем руководствовался испанец. Мне вообще кажется, что тренеру непросто выбирать стартовый состав из-за перебора игроков.

— Что вы имеете в виду?

— Ну вот зачем покупали Медину? Непонятно. Когда игроков слишком много — это тоже не очень хорошо. Сегодня команда, как мне показалось, за тренера не билась. Довольно взрывоопасная ситуация с Джикией, которого потихоньку вытесняют из состава. В общем, настораживающих моментов тут хватает.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками после 10 матчей. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против «Пари НН» 8 октября.

Гильермо Абаскаль. «Команда не билась за тренера. Абаскаль вряд ли уйдет сам». Сафонов о разгроме «Спартака» в Самаре

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
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