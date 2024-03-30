Агент Сафонов рассказал, как Тюкавин отреагировал на поражение «Динамо» от «Ростова»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, как форвард «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на поражение от «Ростова» (1:4).

«Списывались с Костей, он расстроен после «Ростова». Но вся команда плохо сыграла, нет смысла искать крайних. И он без мячей был, расстроился, конечно. Но «Крылья Советов» отняли очки у «Зенита», все начинается почти с нуля. Думаю, выводы сделают, следующая неделя должна стать определяющей», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».