Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

30 марта, 19:56

Агент Сафонов рассказал, как Тюкавин отреагировал на поражение «Динамо» от «Ростова»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, как форвард «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на поражение от «Ростова» (1:4).

«Списывались с Костей, он расстроен после «Ростова». Но вся команда плохо сыграла, нет смысла искать крайних. И он без мячей был, расстроился, конечно. Но «Крылья Советов» отняли очки у «Зенита», все начинается почти с нуля. Думаю, выводы сделают, следующая неделя должна стать определяющей», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провел 27 матчей в составе «Динамо», забил 10 голов, отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-spisy-valis-s-kostej-on-rasstroen-posle-rostova/
Матвей Сафонов
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Константин Тюкавин
1
Обсудить
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» играет вничью с «Уралом» после первого тайма

Зорин получил травму в молодежной сборной России и выбыл до конца сезона