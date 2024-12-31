Агент Сафонов считает, что «Динамо» и «Локомотив» больше всех потратят на зимние трансферы

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от трансферного окна в России.

«Кто больше всего в зимнее трансферное окно потратится на приобретения футболистов? «Динамо» и «Локомотив». Сделают билеты на поезд дороже на рубль и все. Не видел ни разу работников РЖД в метро, стоящими с протянутой шляпой, чтобы им копейку кинули. Конечно, сейчас «Локомотив» не делает таких трат, как были при Цорне и остальных. Но тогда ситуация повторяла анекдот: «Может ли женщина сделать мужчину миллионером? Конечно, если он до этого был миллиардером», — приводит слова Сафонова Legalbet.

«Динамо» и «Локомотив» с 35 очками после 18 туров занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице соответственно. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.