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Агент Сафонов: «Дзюба сильнее Игнатьева, он поможет «Локо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» высказался о переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».

— Сильно удивились, узнав о том, что Артем Дзюба станет игроком «Локомотива»?

— Для «Локомотива» сейчас все средства хороши, чтобы выбраться из ямы. Дзюбу подписывают на полгода. Наверное, все рассчитали. Думаю, он им поможет. Логика просматривается. По большому счету в России не так много нападающих сейчас. Опыта Артему не занимать. Если Дзюба не подомнет Галактионова своим авторитетом, то все будет нормально.

— Нынешняя игровая форма Дзюбы — загадка для всех?

— По форме ничего не могу сказать. Знаю только, что он недавно ездил на рынок, помогал Слуцкому форму покупать. Если серьезно, то, думаю, ему надо пару игр для адаптации, чтобы прочувствовать ритм. Забивать он не разучился. Возраст? В Англии люди порой и до 40 лет играют.

— Вам не кажется, что Галактионов — сторонник другого футбола? Или Дзюба вписывается в его модель?

— Сейчас философия отойдет на второй план. Каждое очко на вес золота. Да и Дзюба не такой уж и одноплановый футболист. Может и столба играть, и подыгрывать. «Локомотив» сейчас будет существовать по принципу: не до жиру, быть бы живу.

— Можете ли сравнить на бумаге Дзюбу с Камано или Изидором, которые играли в атаке «Локо» в последних турах перед паузой?

— С иностранцами сравнивать смысла нет. Они могут в любой момент уехать...

— Есть еще Иван Игнатьев.

— Вот если бы мне предложили сделать выбор между Игнатьевым и Дзюбой и подписать кого-то из них на полгода, я бы выбрал Артема.

— Сколько голов забьет Дзюба во второй части сезона?

— Не люблю ставки, прогнозы. Но если подумать... Осталось 13 туров. Пять мячей он забьет.

Во вторник, 7 февраля стало известно, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. 8 февраля 34-летний форвард прошел медосмотр, позднее стало известно, что он будет выступать за команду под 7-м номером.

Артем Дзюба. «В какой Дзюба сейчас форме? Он форму Слуцкому помогал покупать. Но пять голов за «Локо» забьет»
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Сафонов
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