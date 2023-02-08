Будет ли Дзюба воспринимать тренера Галактионова? Мнение агента Сафонова

Агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» высказал мнение, что форвард Артем Дзюба не испортит атмосферу в коллективе «Локомотива».

— Вы сказали: «Если только Дзюба не подомнет своим авторитетом Галактионова...» Тренер всего на четыре года старше нападающего — проблема?

— А тут уже все зависит от Галактионова. От его авторитета. Абаскалю вообще 33 года, но ничего. В «Спартаке» все нормально с дисциплиной. Никаких склок, конфликтов, все его хорошо воспринимают, с уважением. Разве Джикия позволяет себе какие-то шутки в отношении тренера?

— Но Дзюба в этом плане непредсказуем.

— Да он сам все должен прекрасно понимать. Сейчас дают контракт на полгода. Если он себя здорово проявит, выложится по максимуму, предложат еще на год. Это Москва, никуда уезжать не надо особо. Игра стоит свеч. Вряд ли он рассматривает эти полгода как прощальную гастроль. Еще поиграть захочется.

В среду, 8 февраля 34-летний Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив», позднее стало известно, что он будет выступать за команду под 7-м номером. Форвард подпишет контракт с клубом до конца сезона-2022/23.