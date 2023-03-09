Сафонов: «Если Галицкий захочет, то может бесплатно отпустить Сперцяна в Европу»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал сумму отступных в контракте полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«15 миллионов евро — сумма отступных? Это все приблизительно, данная сумма не является панацей. Были случаи, когда клубы отпускали и за меньшие деньги, чем те, что прописаны в контрактах футболистов. Не сомневаюсь, что при наличии хорошего предложения Галицкий отпустит Сперцяна в Европу. Эдик сейчас ведет себя очень адекватно, отдает всего себя клубу, помогает. Уверен, Галицкий это ценит.

Сергей — хозяин «Краснодара», если захочет, то вообще может бесплатно отпустить Сперцяна, все очень индивидуально. Сейчас Сперцян — самый сильный игрок текущего сезона, как и Уткин из «Ростова». Своей игрой Эдуард точно заслужил предложение из Европы», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне полузащитник сборной Армении провел 17 матчей в РПЛ, забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач. Его соглашение с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.