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Сегодня, 11:30

Агент Сафонов: «Глушаков пригодится почти любой команде РПЛ»

Агент Сафонов считает, что Глушаков мог бы пригодиться любой команде РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Денис Глушаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Агент Алексей Сафонов не понимает, что творится в «Химках».

— Что происходит в «Химках»? Похоже, Гогниев решил избавиться от опытных игроков: Глушаков и Кухарчук не едут на очередной сбор команды.

— Думаю, просто «Химки» решили всех превзойти. Команда начала тренироваться в декабре, чтобы в середине января выйти на пик формы. А если серьезно, все это вызывает недоумение. И комплектование, и все прочее. Видимо, вокруг клуба крутится столько людей... Каждый своего пихает в состав. Как-то в шутку назвал происходящее в «Химках» сериалом «Осетинский пирог». Мне кажется, «Химки» составят пару «Торпедо» — на вылет.

— А где окажется Глушаков?

— Да Денис помог бы почти любой команде в РПЛ. Тому же «Локомотиву» пригодится. Возможно, Глушаков отправится куда-то в экзотическую страну. Мне кажется, он найдет себе новый клуб быстрее Дзюбы, так как менее конфликтный. Да, была эта история в «Спартаке», но сейчас уже многие признают, что она во многом надуманна. Это как в анекдоте: то ли он украл пальто, то ли у него украли. А в итоге человеку зарубили карьеру...

Полностью интервью Сафонова «СЭ» читайте здесь

Денис Глушаков
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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