Агент Тюкавина: «Болельщики любят его, он отвечает им взаимностью»

Сегодня, 17:27
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии «СЭ» отреагировал на присуждении игроку премии «Джентльмен года».
«Конечно, он заслужил эту награду. Но стоит отметить, что она скорее не о футболе, а о болельщиках, об их отношениях с Константином. Он всегда играет с улыбкой и не похож на многих нападающих, которые ныряют или бьют локтями соперников. Старается быть честным и соблюдать фейр-плей.
Но, в любом случае, главная задача для нападающего — забивать голы. А такая награда для него — приятный бонус. Конечно, если выбирать между чемпионством и смокингом, он выберет золотую медаль, но все равно приятно. Болельщики любят его, и он отвечает им взаимностью. Я ни разу не видел, чтобы он кому-нибудь отказал в фото или автографе, сказав, что устал», — сказал Сафонов «СЭ».
Представитель форварда также рассказал о положительных качествах в характере Тюкавина.
«У меня все в семье за ЦСКА болеют. Но благодаря нему мой младший внук Владик — единственный, кто болеет за «Динамо». Костя ему всегда передает майку или толстовку, на поле выводил его. Благодаря таким, как он, даже в семье, где все армейцы, растет маленький динамовец», — добавил Сафонов.
«Комсомольская правда» ежегодно присуждает премию «Джентльмен года» российским игрокам, выступающим в отечественных клубах, по совокупности результатов на поле и достойного поведения вне его.
В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин провел 17 матчей за клуб во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал две голевые передачи.
Денис Сафронов
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)