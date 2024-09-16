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Сегодня, 20:25

Агент Сафонов считает, что «Краснодар» сможет решить все разногласия с игроками

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Футбольный агент Алексей Сафонов оценил игру «Краснодара» на старте сезона.

«Я ранее говорил, что после паузы на сборные «Краснодар» попрет, они и так сейчас набрали ход. Думаю, ситуация в команде успокоится сейчас. Кордоба и Сперцян поняли, что до зимы никуда не уйдут. На них ничего давить не будет, и сейчас они будут думать только о футболе», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

После 8 туров «Краснодар» занимает второе место в таблице, набрав 18 очков.В девятом туре команда Мурада Мусаева сыграет в гостях с «Акроном» 21 сентября.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Алексей Сафонов

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