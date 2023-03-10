0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:42

Агент Сафонов — о «Химках»: «Какой иностранец пойдет работать в такой бардак?»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, пойдет ли в «Химки» работать иностранный специалист после возможного ухода главного тренера Спартака Гогниева из клуба.

«Какой иностранец пойдет работать в такой бардак? Уважающие себя тренера вряд ли придут в «Химки». А есть безработные, кому пофиг, кого тренировать. Да вообще там театр абсурда. Непонятно, как команда комплектовалась. Если Гогниева уберут, значит, терпение лопнуло. Постоянно со всеми ругается — с игроками, тренерами и журналистами», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

Также он не считает, что увольнение Гогниева сильно ударит по репутации тренера.

«По его репутации ничего не ударит. Там уже и так все смеются. Ему надо немного подлечиться, успокоиться, на курорт поехать, водички попить, потому что он непредсказуемый какой-то. Может, ему надо питание сменить, потому что у него такие глаза — потом что-то как-то несет», — добавил агент.

Ранее сообщалось, что Гогниев может покинуть подмосковный клуб.

«Химки» с 13 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-safonov-o-khimkakh-kakoy-inostranets-poydet-rabotat-v-takoy-bardak-tam-teatr-absurda
Спартак Гогниев
Футбол
ФК Химки
Алексей Сафонов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
«Впервые встала на коньки в 79 лет». Команда пенсионерок из глубинки мечтает сразиться с Канадой
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Канчельскис: «Для Кузяева будет хорошо уехать в Европу»
«Торпедо» может подписать экс-нападающего сборной Бразилии Фелипе
«Сочи» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ
Булыкин: «Ахмат» может доставить проблем «Локомотиву». В Грозном всегда играть непросто»
Шамкин: «Семак не хотел, чтобы я уходил из «Зенита»
Сенников считает «Ахмат» фаворитом в матче с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Локомотива» Тикнизян 19 марта полетит в Ереван для получения армянского паспорта

Шамкин: «Семак не хотел, чтобы я уходил из «Зенита»