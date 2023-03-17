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Сегодня, 11:49

Агент Сафонов считает, что Помазун может побороться за место в стартовом составе сборной России

Константин Белов
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал попадание вратаря «Урала» Ильи Помазуна в окончательный список сборной России на мартовские сборы.

«Помазун великолепно выглядит. Если честно, то в последних играх он один из лучших вратарей в РПЛ. Если раньше говорили, что Сафонов безоговорочно номер один в сборной, то сейчас Помазун дышит ему в спину. Он сделал правильный выбор, что уехал в аренду в «Урал», а не остался сидеть в «золотой клетке» в ЦСКА», — сказал Сафонов «СЭ».

Помазун впервые вызван в сборную России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта.

26-летний россиянин арендован «Уралом» у ЦСКА. В текущем сезоне голкипер провел 18 матчей в РПЛ, трижды сыграв на ноль и пропустив 30 мячей.

Илья Помазун
Сборная России по футболу
ФК Урал
Алексей Сафонов
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